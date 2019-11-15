قال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ جاهزة لاستقبال كافة الوفود السياحية وجري تأمينها على أعلى مستوى من خلال العديد من المحاور، والتى تبدأ على المستوى الخارجي بخط الدفاع الأول المتمثل في الدور الفعال للجيشين الثاني والثالث الميدانيين بالتوازي مع الدوريات المكثفة لقوات حرس الحدود لتأمين الساحل المحيط بالمدينة، إضافة إلى المهام الموكلة إلى الأسطول الجنوبي التابع للقوات البحرية .

وتابع المحافظ، في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن المدينة محاطة أيضا بسور ذي إمكانات رقابية متقدمة للغاية معززا بنحو ألف كاميرا متطورة موزعة على السور لرصد كافة التحركات الخارجية على مدار الساعة بخلاف مهمات التأمين على المستوى الداخلي والمنوط بجهاز الشرطة القيام بها مدعما بمئات من كاميرات المراقبة لمتابعة كل ما يدور داخل المنتجع فضلا عن مضاعفة أعداد الكلاب البوليسية على كافة الفنادق والقرى السياحية بالمدينة لضمان أقصى درجات الأمن والراحة للسائحين.

وأكد المحافظ أن خطط تطوير مدينة شرم الشيخ لم تقتصر على النواحي الأمنية فحسب بل امتد المخطط الحضاري ليشمل تحويل مدينة شرم الشيخ بالكامل إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة إدراكا من الحكومة بأهمية هذا العنصر في جذب السائح الغربي الذى يتجنب المناطق ذات نسب التلوث البيئي المرتفعة، مستعرضا في هذا الخصوص ما تم تركيبه من خلايا شمسية لتوليد الطاقة .

وأضاف أن شرم الشيخ تتمتع بمزايا ترفيهية تتفوق فيها على مثيلاتها من المقاصد السياحية الأخرى هذا بخلاف انخفاض مستوى الأسعار الذي تتميز به المدن السياحية المصرية بصفة عامة والذي يعد أحد أهم عناصر الجذب السياحي أيضا .