هددت رئيسة بوليفيا المؤقتة جانين آنيز، اليوم، الرئيس المستقيل إيفو موراليس بمحاكمته بشأن "التزوير الانتخابي" إذا عاد للبلاد مرة أخرى.

وقالت خلال مؤتمر صحفي وفقا لما أوردته شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن موراليس سوف يتعين عليه "الرد على العدالة بشأن التزوير الانتخابي" إذا ما عاد إلى بوليفيا مرة أخرى، مؤكدة أنه "غادر من نفسه ولم يطردْه أحد".

وكانت رئيسة بوليفيا المؤقتة قد أعلنت في مؤتمر صحفي عقدته أمس الخميس، أن موراليس ونائبه الفارو جارسيا لن يُسمح لهما بالترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة في بوليفيا والتي لم يتحدد موعدها، وفقا لما ذكرته وكالة انباء "الشرق الاوسط".

واندلعت الاحتجاجات في بوليفيا حين اتهم موراليس، أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين، بتزوير الانتخابات للفوز بولاية رابعة، وأسفر ما يقرب من شهر من الاحتجاجات عن مقتل 10 اشخاص وجرح ما يقرب من 400 آخرين، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

وكان موراليس ونائبه أعلنا استقالتهما في أعقاب نشر تقرير عن التجاوزات التي شهدتها الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد والتي جرت في العشرين من أكتوبر الماضي، كما لم تعلن رئيسة بوليفيا المؤقتة حتى الآن عن الموعد الجديد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتي يتعين طبقا للدستور إجراؤها في غضون 90 يوما من إعلانها الثلاثاء الماضي شغل منصب الرئاسة بشكل مؤقت.