أمهلت السلطات البوليفية، مساء اليوم، الدبلوماسيين المعتمدين لديها الذين يمثلون حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مدة زمنية لمغادرة البلاد.

وقالت وزيرة الخارجية البوليفية كارين لونجاريك، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، إن سلطات بلادها ستمهل الدبلوماسيين الفنزويليين المعتمدين لدى بوليفيا والذين يمثلون حكومة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، مدة زمنية كي يغادروا البلاد، موضحة أن بوليفيا سترفع شكوى في حق السفارة الفنزويلية بسبب تدخلها في الشؤون الداخلية للبلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكانت الحكومة المؤقتة المحافظة في بوليفيا، اعترفت أمس الخميس بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو رئيساً لفنزويلا في تحول رئيسي في تحالفاتها في المنطقة المضطربة. وبذلك خسر رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أحد كبار الداعمين له في غمار تصديه للجهود الرامية للإطاحة به في حين تغرق بلاده في أزمة اقتصادية وسياسية قاتلة.

ويمثل الموقف قطيعة مع سياسة الزعيم البوليفي المستقيل إيفو موراليس حليف مادورو.

وصرحت وزيرة الاتصالات روكسانا ليزاراجا للصحفيين أن رئيسة بوليفيا بالنيابة جانين أنييز وحكومتها قررتا الاعتراف رسميا بجوايدو "منذ هذه اللحظة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأبناء الفرنسية "فرانس برس".

وعينت أنييز الثلاثاء الماضي نفسها رئيسة بعد أن غادر موراليس البلاد خشية على سلامته وسط احتجاجات دامية اندلعت بعد اتهامه بتزوير نتائج انتخابات 20 أكتوبر للفوز بولاية رابعة.