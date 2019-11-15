تحدث الفنان محمد ثروت، عن كواليس العمل مع الفنان الكبير عادل إمام في مسلسل مأمون وشركاه.

وقال ثروت في حوار مع برنامج "المساء مع قصواء" عبر فضائية TeN، مساء اليوم الجمعة، إن العمل مع الزعيم عادل إمام ولو مشهد واحد فقط شيء كبير ورصيد يُضاف للفنان، متابعا: "أنا كنت معتقد إن دوري سيكون مشهدا أو اثنين في المسلسل ولكن اكتشفت أني سأقوم بدور، صحيح كنت مرعوب ولكن مبسوط".

وأضاف أن العمل مع الفنان عادل إمام "صحيح مخيف ولكنه ممتع"، واستطرد: "تحدثت مع رامي إمام عن دوري في المسلسل وما ارتديه من ملابس وطريقة كلامي".

وعن أول مشهد مع الفنان عادل إمام، قال "ثروت": "أول مشهد مع الزعيم في المسلسل كنت بقوله جايب لك مصلحة كبيرة وحد هيشتري الفيلا بـ 40 مليون جنيه، فأنا حافظ المشهد وبمثل ومبسوط، وبعد ما خلصنا عادل إمام قال لرامي: ايه ده ده عفريت جبته منين ده؟".