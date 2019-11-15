علق الفنان عمرو مصطفى، على إحيائه حفلا غنائيا، في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر".

وقال مصطفى: "خايف، ومن خاف سلم، شايف في موسم الرياض ثقافة، سياحة، فن وحراك رهيب في الشوارع، والناس كلها مبسوطة في السعودية".

وأضاف، أنه سيحيي الكثير من الحفلات خلال الفترة المقبلة، خاصةً بعد إطلاق ألبومه الجديد "لعبت مع الأسد": "المستشار تركي آل الشيخ قال إنطلاقة، والألبوم الأخير خلص في أسبوعين كلام ولحن وتوزيع".

وتابع: "هلحن لأصحابي بس، زي عمرو دياب ومحمد حماقي، دول صحابي وإخواتي وحبايبي وإخواتي وتاريخنا مرتبط ببعض".