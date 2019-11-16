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محال الحلوى توزع فائض "حلاوة المولد" على دور الأيتام والمحتاجين

محال الحلوى توزع فائض "حلاوة المولد" على دور الأيتام والمحتاجين

"كوبولا" يزور مكتبة الإسكندرية استجابة لوصية صديقه "سكورسيزي"

"كوبولا" يزور مكتبة الإسكندرية استجابة لوصية صديقه "سكورسيزي"

خبراء يوضحون ردود الفعل تجاه تركيا بعد تنقيبها عن الغاز القبرصي

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حملة لإزالة مكامير الفحم في دمياط

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