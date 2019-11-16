أبلغت شركة مصر للطيران الركاب العائدين من روما إلى القاهرة، بتأخر طائرة الرحلة رقم 794 لمدة يوم كامل، دون إبداء أية أسباب واضحة، ما أثار استياءً شديدًا بين الركاب.

وقال أحد الركاب لـ"الوطن" إن جميع المسافرين على متن الرحلة فوجئوا بإلغاء الرحلة وإبلاغهم بالعودة مرة أخرى إلى المطار غدا، وأكد أنه تم إبلاغ المسافرين بذلك بعد تحميل الحقائب والانتهاء من إنهاء قطع التذاكر "البوردينج"، وبعد معاناة شديدة نتيجة حالة التكدس الشديدة داخل "كاونتر" مصر للطيران.

وأضاف: تم إبلاغنا بعد إنهاء الأوراق، بدخول الجوازات مرة أخرى واستلام الشنط بعد تحميلها، وانتظرنا على السير لمدة ساعة ونصف، مشيرا إلى أن الشركة لم تكلف أى من مسئوليها بالتواصل مع المسافرين لتوضيح أسباب التأجيل المفاجئ للرحلة حتى الآن.