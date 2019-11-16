في اليوم العالمي للسكر.. صرف أقلام أنسولين للمرضى مجانا

قالت الدكتورة رضوى إمام، مدير وحدة التوعية بمشروع التأمين الصحي الشامل، إنه تم عمل مبادرة لفحص مرضى السكر على يد فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الزهور ببورسعيد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "dmc"، أن المستشفى وجه دعوة عامة للمواطنين بالتوجه إليه من الساعة الـ 9 صباحا لفحصهم بمناسبة أن يوم 14 نوفمير هوم اليوم العالمي للسكر، و"هيتم فحصهم بشكل مجاني وفحص قاع العين، ولو طلع حد مريض سكر هياخد من أحد الشركات الراعية للحدث قلم أنسولين مجاني، وهيتم توعيته إزاي يقدر يتعامل مع المرض".

وتابعت أن المشروع يقدم خدمة وشكل فعال، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على صحة المواطنين بجانب الاستعداد مع المحافظات الأخرى المشاركة في مبادرة التأمين الصحي الشامل، "شغالين وبنستعد في المحافظات الأخرى الخاصة بالتأمين الصحي الشامل وهي الأقصر وأسوان وجنوب سيناء والإسماعيلة والسويس، وسجلنا أكثر من 627 ألف مواطن في المحافظات الخمس، بخلاف أكثر من نصف مليون سجلوا في بورسعيد، ليصبح الرقم مليون و157 ألف مواطن".