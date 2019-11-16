راغب علامة عن غنائه بالسعودية: حلم مكنتش متوقع تحقيقه

التقى الإعلامي عمرو أديب بالمطرب راغب علامة، على هامش حفله المقام ضمن فعاليات موسم الرياض الثقافي، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

أبدى راغب علامة سعادته لظهوره مع الإعلامي عمرو أديب في السعودية، التي سماها بـ مملكة الخير وعاصمة مملكة الخير، مشيرًا إلى أن وقوفه للغناء في الرياض كان يعتبر حلم، "ده حلم ومكنتش متوقع بحياتي أني أقف اغني في الرياض علنًا قدام كل الكرة الأرضية".

وتحدث علامة عن تفاعل الجمهور معه وفرحهم، مشيرًا إلى أن الجمهور طلبوا منه أغاني معينة برسائل خاصة وصلته عبر "إنستجرام"، لافتًا أنه غنى للجمهور أغاني منذ الثمانينات.