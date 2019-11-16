شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على شمال غزة، صباح اليوم السبت، مبررة بأنها تتبع أهدافا لحركة حماس، في فلسطين.

وقالت وزراة دفاع حكومة الاحتلال الإسرائيلية، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "نقوم حاليا بقصف أهداف لحماس شمالي غزة"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وانطلقت صافرات الإنذار في مدينة بئر السبع الجنوبية، اليوم، بعد بدء سريان وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، أمس الأول، حسبما قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وأضافت الوزارة، أنه جرى إطلاق صاروخين من غزة باتجاه مدينة بئر السبع الإسرائيلية، مشيرة إلى اعتراض القبة الحديدية لها.