قال الفنان أحمد السعدني، إنه عمل كمحرر صحفي قبل اتجاهه للفن وذلك خلال لقائه مع الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين" المذاع عبر فضائية "ON E".

وأضاف "السعدني" أنه عمل كصحفي منذ أن كان طالبًا في الصف الثالث الإعدادي حتى الصف الثالث الجامعي متأثرًا بعمه الكاتب الصحفي الراحل محمود السعدني والذي وصفه بأن "قلمه كان بيكتب سكر".

وأشار السعدني أنه كتب رد مرة على مقال لعمه في جريدة الأهرام الرياضي ونشره الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي في الصفحة الأخيرة وأن عمه غضب من حجازي بسبب نشره للرد: "اتعصب قوي وقاله تحط الواد بعدي" لافتًا إلى أنه اتخذ قرار بأن يبتعد عن الصحافة من بعد هذه الواقعة.

وأوضح السعدني أن عمه الكاتب الراحل محمود السعدني لم يكن يكتب مقالاته بيده ولكنه كان يملي أكرم أبنه أو ابنته مشيرًا إلى أن عمه كان يمليه مقالاته ويرسلها بالفاكس للجريدة.