لقي طفل يبلغ من العمر 8 سنوات مصرعه، إثر إصابته بلدغ عقرب داخل الأرض الزراعية بناحية قرية بيت داوود مركز جرجا بسوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من الرائد عزت سليمان، رئيس مباحث مركز جرجا يفيد ورود بلاغ من مستشفى سوهاج العام بوصول الطفل "بدر.ح.س" 8 سنوات ويقيم بناحية بيت داوود دائرة المركز "جثة هامدة" ادعاء لدغ عقرب، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبالفحص وسؤال عمه "عدلي.س.أ" 48 عاما مزارع ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تواجد نجل شقيقه بالزراعات بذات الناحية لدغه عقرب مما أدى لوفاته ونفى الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.