تبدأ نيكولينا إنجلكوفا وزيرة السياحة البلغارية، اليوم، زيارة لمصر على رأس وفد رفيع المستوى من المختصين في قطاع السياحة، وذلك تلبية لدعوة وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط لها، لبحث خطوات تنشيط السياحة بين البلدين.

وتعقد الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لقاءً صباح غد مع وزيرة السياحة البلغارية، والوفد المرافق لها، للعمل على تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانين,

ومن المقرر أن يناقش الجانبان سبل الترويج السياحي لمصر داخل بلغاريا لإبراز تنوع وغنى المنتجات والأنماط السياحية المصرية المختلفة، وتعريف الشعب البلغارى بها.

كما يبحث الجانبان مناقشة سبل تفعيل بنود مذكرة التفاهم التي جرى توقعيها مايو الماضي، للتعاون بين وزارتي السياحة المصرية والبلغارية بهدف تعزيز التعاون في مجال السياحة، والتي من بينها التعاون في تطوير منتجات سياحية مشتركة في مجالات السياحة الثقافية والشاطئية، وسياحة المهرجانات، وسياحة الطعام (الطهي) وغيرها من الأنماط السياحية.