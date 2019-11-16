قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 30 عاما لكل منهم، لإدانتهم بانتحال صفة رجال شرطة وهتك عرض سيدة فى منزلها بمنطقة المطرية.

وشمل الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة في العباسية، معاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عن تهمة هتك عرض المجني عليه، و15 عاما مشددا عن تهمتي سرقة أموالها بالإكراه وانتحال صفة رجال شرطة.

وأوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية أن قسم شرطة المطرية، تلقى بلاغا من المواطنة "رشا.م" ربة منزل، تفيد فيه بتعرضها لهتك عرضها من قبل 4 أشخاص ادعوا أنهم رجال شرطة اقتحموا مسكنها بالقوة، وأعتدوا عليها جنسيا، وتمكنوا من سرقة مبالغ مالية من مدخراتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من تحديد أماكن تواجد وتردد المتهمين، وألقت القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بشكل تفصيلي.

وقال المتهم الأول إنه استغل وباقي المتهمين، تواجد المجني عليها بمفردها داخل شقتها بالمطرية، وتوجهوا إلى هناك بعد مراقبة منزل الضحية، ثم ادعوا أنهم من رجال شرطة، واعتدوا عليها جنسيا، فيما صورها متهم آخرعارية لابتزازها.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين، بعد القبض عليهم، وأسندت لهم اتهامات هتك عرض المجني عليه بالقوة، وحيازة سلاح أبيض وانتحال صفة رجال شرطة، وأحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، والتي أصدرت الحكم المتقدم.