شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تراجعا ملحوظا صباح اليوم السبت، في الأسواق المصرية، نتيجة زيادة المعروض ما أدى إلى تراجع أسعار بعض السلع مثل الطماطم التي انخفضت أسعارها حاليا بعد دخول العروة الشتوية حسبما قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة، وعلى صعيد آخر شهدت أسعار المواد الغذائية حالة من الاستقرار في الأسواق، بسبب وفرة معروض السلع، وتراجع سعر الدولار، حسبما أكد عمرو حامد رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة.

وجاءت أسعار الخضروات والفاكهة على النحو التالي:

سجلت الطماطم تراجعا من 8 جنيهات إلى 5 و6 جنيهات للمستهلك، والبصل من 5 إلى 6 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات، والخيار تراجع إلى 5 جنيهات بدلَا من 8 جنيهات، بينما ارتفع سعر البطاطس إلى ما بين 8 إلى 10 جنيهات بعد أن كان يباع من 6 إلى 7 جنيهات، فيما بيع كيلو المانجو بين 10 إلى 20 جنيها والجوافة من 3 إلى 7 جنيهات، والتين من 5 إلى 7 جنيهات والكمثرى من 4 إلى 6 جنيهات، فيما شهدت المواد الغذائية زيادة في معروض السلع بما يحقق استقرار الأسعار، وثبات الأسعار خلال الاسبوع الجاري.

أسعار المواد الغذائية:

حقق كيلو السكر السائب بـ6.5 جنيهات، والأرز السائب تتراوح أسعاره من 5.25 إلى 6.25 جنيهات حسب جودته، لتر زيت عباد الشمس من 20 إلى 24 جنيهًا، ولتر زيت ذرة من 25 إلى 30 جنيهًا، والدقيق السائب من 5.5 إلى 6.5 جنيهات، وفول التدميس البلدي 12 جنيهًا.