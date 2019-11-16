أحالت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم، جميع العاملين بوحدة اجتماعية تابعة لإدارة وسط، حيث تبين أنها مغلقة في أوقات العمل الرسمية؛ خلال المرور المفاجئ لمتابعة سير العمل.

وأوضح إمام فوزي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أنه تبين في أثناء المرور المفاجئ على الوحدة الاجتماعية ضمن خطة الوزارة للمتابعة الميدانية لسير عمل الوحدات، أن الوحدة مغلقة؛ في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وأصدر "فوزي"، على الفور أوامره بإحالة جميع العاملين بالوحدة للتحقيق، موضحا أنه جرى خصم 5 أيام لـ4 موظفين ممن غلقوا الوحدة؛ وذلك بعد إحالتهم للتحقيق وانصرافهم عن العمل قبيل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، مشددا على تغليظ العقوبة حال تكرارها لأي من العاملين ممن سبق مجازاته.