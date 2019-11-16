أوبرا الإسكندرية تنظم حفلا احتفاء بعام "مصر- روسيا 2020"

نظمت دار أوبرا الإسكندرية، مساء أمس، حفل "نادي السينما" بالتنسيق بين المركز القومي للسينما والمركز الثقافي الروسي للعلوم، في إطار الاحتفالات بعام "مصر- روسيا 2020" لتوطيد العلاقات الثقافية والفنية بين البلدين.

بدأت الاحتفالية بتنظيم معرض فني للصور الفوتغرافية للمسرح والسينما الروسية بالساحة الخارجية للمسرح، ثم عرض فيلم "المسارح في روسيا"، وهو فيلم وثائقي استعرض تاريخ أشهر المسارح بروسيا، خاصة مسرح البولشوى العالمي.

كما عرض فيلم آخر وثائقي هو "self portrait" من إخراج جمال السروي، والذي تدور أحداثه حول قصة نجاح الفنان المصرى أسامة السروى أستاذ النحت بجامعة حلوان، الملحق الثقافي المصري السابق بروسيا، ورحلة كفاحه من مصر إلى روسيا حتى حصوله على جائزة "بوشكين" للفنون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعقب العروض الفنية، جرى عقد ندوة فنية بحضور الدكتور أسامة السروي ومخرج الفيلم، وقال إن العمل والاجتهاد وحبه للفن هو سبب وصوله إلى تحقيق أهدافه.

وعقب انتهاء الندوة قدم فراشات الباليه بمركز تنمية المواهب تابلوهات فنية راقصة، حيث قدمن رقصة من الباليه الروسي بالاضافة إلى تابلوه فني من الفلكلور المصري، وسط إعجاب الحاضرين.