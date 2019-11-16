شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بشن حملات لإزالة الإعلانات واللافتات غير المرخصة، وتطبيق القانون على الجميع دون أي استثناءات، مشيراً إلى أن اللجان المكلفة بحصر الإعلانات العشوائية وغير المرخصة تواصل عملها يومياً للتأكد من إزالة جميع الإعلانات المخالفة بنطاق المحافظة حفاظاً على حقوق الدولة والوجه الجمالي والحضاري للمحافظة.

وأكد المحافظ أنّ الدولة تبذل جهوداً كبيرة في مختلف القطاعات التنموية، إضافة إلى تطوير وتجميل الشوارع والميادين العامة والمناطق العشوائية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين ونيل رضاهم.

وفي هذا الإطار، شنت مراكز ومدن وأحياء المحافظة خلال شهر أكتوبر الماضي، حملات لرفع الإعلانات واللافتات المخالفة من الشوارع والميادين الرئيسية، حيث جرى رفع وإزالة 778 إعلان ولافتة وبانر مخالفين للاشتراطات التنظيمية من الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق المحافظة.

وأزالت رئاسة حي ثانِ الزقازيق 44 إعلانا، ورفعت رئاسة حي أول الزقازيق 35 إعلانا، وأزالت رئاسة مركز فاقوس 169 إعلانا، و45 إعلانا من مدينة صان الحجر، 14 إعلانا من مركز ومدينة مشتول السوق، و30 إعلانا من مركز ومدينة الحسينية، و117 إعلانا من مركز ومدينة أبو كبير، و8 إعلانات من مركز ومدينة بلبيس، و240 إعلانا من رئاسة مركز ومدينة ههيا، كما أزالت مدينة القرين 50 إعلانا، ورفعت رئاسة مدينة القنايات 26 إعلان مخالف.