وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببذل أقصى الجهد في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والأمن الجنائي، مشددا على تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، بحسب بيان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، حيث تناول عدداً من الموضوعات، في مقدمتها استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، إذ وجه الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والأمن الجنائي، لصون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية ، فضلاً عن الاستمرار في توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.

كما وجه الرئيس بمواصلة تكثيف الأجهزة المعنية الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، فضلاً عن تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك الضمان توفر مختلف السلع للمواطنين وبجودة عالية.