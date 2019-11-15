قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا، صباح اليوم، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأضاف راضي، في بيان اليوم، أنه جرى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الدولية والإقليمية، خلال الاتصال، في مقدمتها الوضع في ليبيا، حيث أكدت ميركل رغبتها في الإطلاع علي رؤية الرئيس حول تطورات القضية الليبية في ضوء الدور المصري المحوري الُمقدر في المنطقة، وكذلك لرئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.

وأكد السيسي موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية، المتمثل في استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية، ومنح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن، ووضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي، التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديداً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.

وشدد الرئيس أن إرادة الشعب الليبي الشقيق يجب أن تتحقق وُتفعل لتلبية طموحاته في عودة الاستقرار لبلاده، وبدء عملية التنمية الشاملة في شتى ربوع الأراضي الليبية.

وتطرق الاتصال كذلك لبحث عدد من الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية، في ضوء المستوى المتنامي لتلك العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت ميركل إلى حرص ألمانيا على تطوير التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، كما أعرب السيد الرئيس عن التطلع لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها على شتي الأصعدة.