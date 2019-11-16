أضرم محتجون إيرانيون غاضبون من رفع أسعار الوقود، النار في المصرف الوطني في مدينة بهبهان جنوب غربي إيران، اليوم، حسب مقطع فيديو بثه حساب "إيران إنترناشيونال" على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وأظهر مقطع فيديو ألسنة اللهب تلتهم مبنى المصرف الإيراني.

وقُتل مدني وأصيب آخرون بجروح في مدينة سيرجان الإيرانية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الطلابية "إسنا" شبه الرسمية، اليوم، بعد يوم من اندلاع مظاهرات فيها ضد رفع أسعار البنزين.

ونقلت الوكالة عن حاكم مدينة سيرجان بالإنابة محمد محمود آبادي قوله "للأسف قتل شخص"، مؤكداً أنه "مدني"، مشيرا إلى أنه لا يزال من غير الواضح إن كان "تم إطلاق النار عليه أم لا"، وفقا لما ذكرته إذاعة "مونت كارلو الدولية" الفرنسية.

وأضاف آبادي، أن عدداً من الأشخاص أصيبوا بجروح خلال المظاهرات، موضحا أن بعض الأشخاص استغلوا "التجمّع الهادئ" الذي أقيم في سيرجان وقاموا بـ "تخريب ممتلكات عامّة ومحطات وقود وأرادوا الوصول إلى خزّانات الوقود وإضرام النيران فيها".

وبدأت إيران تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50 بالمئة على الأقل اعتباراً من أمس الجمعة، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف لجمع أموال تستخدم لمساعدة المواطنين المحتاجين، وبموجب الخطّة، سيكون اعتبارا من الآن على كل شخص يملك بطاقة وقود دفع 15 ألف ريال (13 سنتًا) لليتر لأول 60 ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر. وسيُحسب كل ليتر إضافي بـ 30 ألف ريال.

وخرجت مظاهرات "متفرقة" ضد الإجراءات في عدة مدن أخرى بينها عبدان والأهواز وبندر عباس وبيرجند وجشساران وخرمشهر وماهشهر وشيراز، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، وعمد محتجون إيرانيون إلى تعطيل حركة السير في شوارع رئيسية في طهران عبر إيقاف سياراتهم في الشوارع مما تسبب بأزمة سير خانقة.