اتسعت رقعة احتجاحات رفع أسعار الوقود في إيران، بعد ما سقط أول قتيل في خلال التظاهرات، بينما أضرم مجموعة من المتظاهرين في مدينة بهبهان جنوب غربي إيران النار في المصرف الوطني، مستنكرين إنفاق عائدات البلاد على قوات الباسيج، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

ولجأت قوات الأمن إلى تفريق المتظاهرين بالقوة في عدد من المدن التي اندلعت فيها الاحتجاجات من بينها مدينة "بوشهر".

وجرت تظاهرات في العديد من المدن الإيرانية مساء أمس، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، غداة إعلان الحكومة المفاجىء عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود.