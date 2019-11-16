شنت إدارة الرصد البيئي بحي غرب الإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة لمكافحةر البعوض والقوارض والفئران والروائح الكريهة، ضمن عملية التطهير برش المبيدات؛ لحماية المواطنين بمختلف شوارع بنطاق الحي؛ للحفاظ على البيئة وصحة الأهالي والحد من انتشار الحشرات الضارة.

وأوضح اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب الإسكندرية، أنه جرى حملة التطهير شملت 4 مناطق مختلفة، تضمنت شارع النوبارية، ومساكن النوبارية، ومساكن الورديان القديمة، وأمام شركة الألومنيوم.

وأهاب حي غرب المواطنين؛ التعاون والحفاظ على نظافة الشوارع من إلقاء القمامة منعا لتراكمها، وأهمية رميها في الأماكن التي يسهل قيام المختصين بتجميعها، وذلك لمنع تكاثر الحشرات والقوارض حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض.

وصرح الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن هناك فرق تجوب أحياء الإسكندرية، مرتين في اليوم، مقسمة لتكافح الناموس عن طريق وسيلتين، حيث رش تجمعات المياه الراكدة وشفط والمياه وصحبها، والوسيلة الثانية هي استخدام جهاز الضباب، للرش المسائي، وذلك بالتنسيق بين إدارات الأحياء وجهاز شؤون البيئة، حيث أن المياه الراكدة هي البيئة المثالية لانتشار الناموس ونموه.

وقدم "عثمان"، عبر "الوطن"، روشتة علاجية سريعة، لمعالجة أقراص الناموس المزعج، مشيرا إلى أنه لا داعٍ لتطهير القرصة بكحول بيتادين، كما أنه لا يفضل استخدام مضادات الهيستامين الموضعية، وكذلك الدهانات أو وضع أي علاج حول العين باستثناء قطرات العين الطبية المخصصة.

ونصح وكيل وزارة الصحة، الأهالي القاطنين بمنزالهم، بعدم التواجد في الأماكن المفتوحة التي يكثر بها عادة وجود الناموس خاصة في أوقات المساء، مثل الحدائق أو المنتزهات، بجانب أهمية غلق النوافذ مساء واستخدام الناموسية داخل حجرات النوم، أو طارد الناموس الكهربائي، كما يجب مقاومة الهرش قدر الإمكان بمكان القرصة.