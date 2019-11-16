صورة من التظاهر في لبنان

أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت، دعمها للشعب اللبناني في مظاهراته السلمية والتعبير عن وحدته، حسبما ذكرت قناة "العربية".

وقالت القناة إن هناك دعوات لتظاهرات حاشدة في ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت وباقي المناطق اللبنانية يوم غد الأحد.