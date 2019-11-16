سخر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من تصريحات بعض الدجالين، الذين يصرحون بأن النظر في المرآة يؤدي إلى اللبس من الجن، قالًا: "يعني لو الواحد بص في المرايا هيتبلس، وهيتجنن، قابل يا عم الحاج، سحر المرآة نوع جديد من السحر، حاجة جديدة عاملة زي البناطيل المقطعة".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أنه حاليا يحارب أوثان وجاهلية، مؤكدًا أن القول بوجود سحر، هو القول بوجود جاهلية، موضحًا أن بعض من يدعون أنفسهم شيوخًا، يقولون بأن الشخص عندما ينظر إلى المرآة، ينظر إليه في الجانب الآخر الجن بشهوة، وينظر إلى قرينه، ومن يكثر النظر إلى المرآة، يُلبس.

وتابع ساخرًا: "يعني لا ننظر في المرآة، ونعيش معفنين، عشان ما يلبسناش عفريت".

من ناحية أخرى، فند عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أسباب إقدام البعض على الانتحار والدخول في مراحل الاكتئاب، ذاكرًا أن البشر يعيشون في 3 أدوار ما بين منقذ وضحية وجاني، وفقًا للمواقف الحياتية التي يتعرضون لها، فهناك شخص يعيش في دور المنقذ، ويحب أن تلجأ إليه الناس في مشاكلها، وشخص آخر يتلذذ بدور الضحية، بينما هناك شخص يتلذذ بإهانة وسب الناس، ويتقمص حالة الجاني، وهو شخص مستبد يهين ويضرب زوجته.

وأضاف: "أن بعض الأمهات تربي ابنها على إنها المنقذ بالنسبة له، فهي تختار له أكله وملبسه، وتحل له جميع مشكلاته، وتذهب به للمدرسة والطبيب، وحتى في زواجه هي التي تختار له زوجته، وهذا الشخص يعيش طوال عمره في دور الضحية، لكون والدته تنوب عنه في كل شيء، وعند وفاة المنقذ بالنسبة للضحية، يقوم ينتحر، أو يصاب بالاكتئاب أو الجنون أو الإدمان".