تشهد جامعة المنوفية، برئاسة الدكتور عادل مبارك، الافتتاح الرسمي للمركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة المنوفية UCCD، والمقرر له الاثنين المقبل.

يحضر الافتتاح اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، والدكتور أحمد القاصد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وويك باورز، مدير مكتب التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور إيهاب عبدالرحمن، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كما يشارك في الافتتاح، الدكتور أشرف حاتم، مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولفيف من الجامعة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب من جامعة المنوفية بمقر المركز بمبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد الدور الأرضي.