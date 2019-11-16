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فيديو.. وزير الإسكان: نستهدف تنفيذ 180 ألف وحدة بإقليم قناة السويس

فيديو.. وزير الإسكان: نستهدف تنفيذ 180 ألف وحدة بإقليم قناة السويس

استرداد 4 أفدنة من أراضي أملاك الدولة في قنا

استرداد 4 أفدنة من أراضي أملاك الدولة في قنا

حرائق الغابات تشتد على طول الساحل الشرقي في أستراليا

حرائق الغابات تشتد على طول الساحل الشرقي في أستراليا

أكثر من 200 ألف متظاهر في براج ضد رئيس الوزراء التشيكي

أكثر من 200 ألف متظاهر في براج ضد رئيس الوزراء التشيكي

إصابة رضيع بتسمم وطفل في حادث مروري بالوادي الجديد

إصابة رضيع بتسمم وطفل في حادث مروري بالوادي الجديد

اعترافات زوجين أدارا صفحة لتبادل الزوجات بالمنوفية

اعترافات زوجين أدارا صفحة لتبادل الزوجات بالمنوفية

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لتجنب أخطاء الفاتورة.. إجراءات تركيب عداد مياه فرعي من وصلة رئيسية

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المخالف هيتسحب ترخيصه.. 10 تعليمات من "الصحة" لمحلات الحلاقة والكوافير

المخالف هيتسحب ترخيصه.. 10 تعليمات من "الصحة" لمحلات الحلاقة والكوافير

"رأس برأس".. عضوات اتحاد طلاب القاهرة يتحدثن لـ"الوطن" بعد الفوز بنصف مقاعده

"رأس برأس".. عضوات اتحاد طلاب القاهرة يتحدثن لـ"الوطن" بعد الفوز بنصف مقاعده

"كانت أمطار فلقينا حر".. "الأرصاد" تكشف سبب مخالفة طقس اليوم لتوقعاتها

"كانت أمطار فلقينا حر".. "الأرصاد" تكشف سبب مخالفة طقس اليوم لتوقعاتها

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"التضامن" أنقذتها.. حكاية "طفلة بلبيس" ضحية التعذيب على يد خالتها

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