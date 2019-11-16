عقد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، اليوم، اجتماعاً لمناقشة أداء المشروعات الخدمية وبحث آخر المستجدات بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، بحضور السكرتير العام المساعد والمستشار القانوني ورؤساء مجالس إدارة المشروعات على مستوى المحافظة، وعدد من مديري إدارات الديوان العام.

في بداية الاجتماع، استعرض مدير إدارة أمانة المشروعات بالديوان العام أداء كل مشروع من مشروعات المحافظة، وما حققه من نسب أرباح في الفترة الماضية.

كما استمع محافظ المنوفية لمديري المشروعات عن كيفية إدارة كل مشروع على حده والمعوقات التي تواجههم وسبل التغلب عليها، مطالبهم ببذل المزيد من الجهد للنهوض بالمشروعات الخدمية لتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات بما يعود بالنفع علي أبناء المحافظة.

فيما شدد محافظ المنوفية على مديري المشروعات بضرورة خلق سبل جديدة للتطوير والارتقاء بالمشروعات الخدمية التابعة للمحافظة من خلال طرح أفكار جديدة مبتكرة، ووضع خطط قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لتعظيم الاستفادة القصوى من مواردها والنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.