قال عصام شيحة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن مصر دولة كبيرة ومحل تقدير غالبية دول العالم، لدورها الكبير في دعم ومساندة قضايا حقوق الإنسان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن الدولة المصرية تعاملت باحترافية شديدة وموضوعية، وتقدير للمنظومة الدولية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، كما استطاعت من خلال مؤسساتها والتنسيق بينها، أن ترد على أغلب ملاحظات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.

وتابع، أن الإعداد المصري كان جيدًا للغاية، ومن ثم لم تجد أغلب دول العالم بديلًا عن دعم ومساندة الدولة المصرية، في تنمية ودعم حقوق الإنسان.

وواصل: "133 دولة عملت مداخلات، و16 دولة طرحت أسئلة، ونسبة الدول التي أبدت الملاحظات كانت ضعيفة جدًا، وهذا يحسب للوفد المصري، برده على أغلب الاستفسارات والأسئلة، وهذا انعكاس للاستقرار الداخلي، وعلاقات مصرية مع الدول".