جلسة ثالثة، تنطلق بعد ساعات بمحكمة جنايات الطفل، المنعقدة بشبين الكوم، من جلسات محاكمة المتهم محمد عبد الغني راجح، و3 آخرين، لاتهامهم بقتل محمود محمد البنا، المعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، يوم 9 أكتوبر الماضي، بمدينة تلا في المنوفية، يتوقع البعض أن تشهد النطق بالحكم المنتظر.

المحاكمة التي انطلقت يوم 20 أكتوبر الماضي، بعد 11 يوم فقط من وقع الجريمة، وصلت لمرحلة سماع المحكمة لمرافعات فريق الدفاع عن المتهمين في القضية، في الوقت الذي رجحت فيه بعض المصادر، أن تنطق المحكمة بالحكم بنفس الجلسة، بعد الانتهاء من سماع مرافعات الدفاع.

محمد البنا، والد محمود شهيد الشهامة، قال: إنه سيكون بالطبع متواجد في المحكمة صباح الأحد، خلال الجلسة الثالثة، مضيفًا أن كل ما يعرفه أن المحكمة ستستمع لمرافعات المحاميين، ولم تصله معلومات حتى الآن، عن احتمالية نطق المحكمة بالحكم غدًا.

وأضاف لـ"الوطن"، أن القصاص من القتلة هو الحكم الذي يرضي الله، ويرضي عائلة الشهيد، لافتًا إلى أن الإعدام نفسه، يعتبره رحيمًا بهم، نظرًا لبشاعة الجريمة التي ارتكبوها، حتى وإن كانت أعمارهم لم تسمح بصدور حكم بالإعدام بحقهم، إلا أنه يثق بحكم الله وعدله.

وتابع والد "شهيد الشهامة": أنه لم يتواصل مع المحاميين قبل انطلاق جلسة الغد، لأنه وضع القضية برمتها بين أيديهم، وأولاهم ثقته بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم، ولن يقصروا في الدفاع عنه، وعن حق نجله الراحل.

وانطلقت محاكمة المتهمين يوم 20 أكتوبر الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة شهدتها مدينة شبين الكوم بالمنوفية، وأحضرت قوات الأمن المتهمين مكبلين بقيود حديدية وسط حراسة مشددة، وكانت جلسة إجرائية، واجهت خلالها المتهمين بما هو منسوب إليهم، واستجابت لطلبات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني، باستخراج كل الوثائق المطلوبة والأوراق الثبوتية، التي تدل على سن المتهم الأول والرئيسي "راجح".

وبالجلسة الماضية، التي عُقدت بتاريخ 27 أكتوبر، أعلنت المحكمة سن المتهم الحقيقي وهو 17 عامًا و11 شهرًا و6 أيام، واستمعت خلالها لأقوال شهود الإثبات، ومنهم الطبيب الشرعي الذي شرّح جثة المجني عليه، تنفيذًا لأمر النيابة العامة، وأرجع وفاة "البنا"، إلى طعنة بالفخذ الأيسر وما صاحبها من نزيف، أدى للوفاة.

كما استمعت المحكمة بالجلسة ذاتها، لشهادة مفتش ورئيس مباحث تلا، مجريا التحريات والقائمان بضبط المتهمين.

وشهدت الجلسة الثانية، هدوءً بمحيط المحكمة وعموم المدينة، مقارنة بالجلسة الأولى التي شهدت تظاهرات دون تصريح نظمها، حرّض عليها عناصر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وتمكن قطاع الأمن الوطني من تحديدهم والقبض عليهم.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.