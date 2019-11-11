أكمل "محمد راجح" المتهم بقتل محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "شهيد الشهامة"، اليوم الاثنين، سن 18 عاما، داخل محبسه في المنوفية، حيث أنه من مواليد 11 نوفمبر 2001.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المتهم "محمد راجح" و3 آخرين محبوسين، إلى محاكمة جنائية عاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا، وتوجيه لهم تهمة القتل العمد سبق الإصرار والترصد.

من جانبه أكد عبدالعزيز نصير محامي المجني عليه محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "شهيد الشهامة"، أن مقتل محمود البنا يعد قتلا عمدا مع سبق الإصرار والترصد، متوقعا توقيع المحكمة أقصي عقوبة علي المتهمين الأربعة "راجح وشركاه".

وأضاف محامي "شهيد الشهامة، في تصريحات لـ"الوطن"، أن المحكمة لن تستطيع تنفيذ حكم الإعدام أو السجن المؤبد علي المتهمين لأنهم جميعا مخاطبين بقانون الطفل، والذي حدد الطفل بأنه كل من لم يتجاوز سن ال 18 عاما، مشددا على أن أقصى عقوبة للحدث هي السجن 15 عاما، بما يتناسب مع أحكام القانون المصري للطفل.

وطالب محامي "شهيد الشهامة" في تصريحات لـ"الوطن"، مجلس النواب ببحث آليات تعديل القوانين المصرية الخاصة بالطفل، وإنشاء مشروع قانون جديد بخصوص تحديد السن أو مفهوم جديد لمسمى الطفل أو تحديد المعنى الحقيقي للبلوغ في القانون المصري، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وكانت محكمة جنايات الطفل، المنعقدة بمحكمة شبين الكوم في المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسن، وعضوية المستشارين محمد جمعة، وعماد شوكت، قد قررت تأجيل جلسات المحاكمة إلى جلسة الأحد 17 نوفمبر، لسماع المرافعات من المحامين.