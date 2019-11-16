لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين في تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص على طريق "سوهاج - البحر الأحمر".

انتقل إلى مكان الحادث سيارات الإسعاف، ويجرى نقل المصابين للمستشفيات بسوهاج، كما انتقل ضباط مباحث مركز أخميم ورجال المرور لمكان الحادث.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج بلاغا من قوات تأمين الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج - البحر الأحمر" يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق في اتجاه أسيوط، ووجود مصابين ومتوفين.

انتقلت وقوات الحماية المدنية ورجال المرور وسيارات الإسعاف، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص على الطريق نتج عنه وفاة 7 أشخاص، وإصابة 11 آخرين من مستقلي السيارة النقل والميكروباص.

وجاري نقل المصابين والمتوفين للمستشفيات المحافظة، وإعادة حركة السير على الطريق، وأخطرت النيابة العامة.