نفى العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، شائعة بناء سور حول العاصمة الإدارية الجديدة، أو إقامة معبد يهودي بها.

وقال "الحسيني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر شاشة "صدى البلد"، إن الدولة تواجه إعلامًا مغرضًا سواء إقليميًا أو دوليًا، مشيرًا إلى أن مشروع العاصمة تحديدًا كمشروع قومي للدولة، واجه شائعات بدءً من التشكيك فيه من الأصل، مرورًا بالأسوار، للسجن، للمعبد اليهودي.

وأضاف، أن الدولة تعول على وعي الشعب المصري، الذي يمتلك من القدرة على الفرز وقراءة جيدة للمشهد، ويستطيع التمييز بين الطيب والخبيث.

وتساءل متعجبا: "هنعمل أسوار حوالين 170 ألف فدان مساحة العاصمة الإدارية إزاي؟ مُطلِق الإشاعة لازم يفكر هتنطلي على شخص عاقل ولا لأ، العاصمة أكبر من دولة سنغافورة، مش منطقي نعمل سور حوالين دولة، المشروع قائم".

وعن إقامة معبد يهودي بالعاصمة، أوضح أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة.