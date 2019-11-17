نسبة تنفيذها 85%.. 7 معلومات عن محطة محولات نجع حمادي الجديدة

تشهد محافظات الصعيد جهود كبيرة في مشروعات التنمية، وخاصة في قطاع الكهرباء، ومنها محطة محولات نجع حمادي الجديدة التي ستساهم في الربط في الشبكة القومية للكهرباء من أسوان حتى شمال الصعيد بين المحطات الكبرى ذات الجهد المرتفع، وحتى يتسنى نقل الطاقة الكهربائية من محطات الإنتاج إلى محطات التوزيع ثم إلى المستهلك دون انقطاع أو أعطال لما يمثل هذا عاملا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرا لدورها المؤثر في تلبية الاحتياجات اليومية للمواطن في مختلف القطاعات الخدمية.

وتبرز "الوطن" المعلومات المهمة عن المحطة الكبرى التي تقام في صحراء "هو" في نجع حمادي في 7 نقاط.

1- تتكون من 4 مباني "مبنى محطة 500 كيلوفولت، ومبنى محطة 220 كيلوفولت، ومبنى محطة 66 كيلوفولت، ومبنى الكنترول)" بتكلفة مليار جنيه.

2- تقع في صحراء قرية "هو" في نجع حمادي بجوار المنطقة الصناعة على مساحة 250 ألف متر مربع.

3- الانتهاء من جميع الأعمال المدنية، والانتهاء من التشطيبات النهائية وأعمال التركيبات.

5- ضمن أهداف إنشائها استقبال الكهرباء من محطات التوليد ببني سويف، وطاقتها 4800 ميجا، ومحطة بنبان بمحافظة أسوان لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، وقدرتها 2000 ميجا، وذلك عبر خطوط كهرباء رباعية الحزمة جهد 500 كيلومتر، ومن ثم توزيعها على التجمعات العمرانية والمشروعات الاستثمارية سواء داخل المحافظة أو خارجها.

6- نسبة التنفيذ الإجمالية 85%، والانتهاء من جميع الأعمال المدنية، وجار الانتهاء من التشطيبات النهائية وأعمال التركيبات، والانتهاء من الأعمال في المواعيد المقررة في العام المقبل 2020.

7- توفير الطاقة اللازمة للمنطقة الصناعية بـ"هو" وتوسعات مصنع الألومنيوم والتوسعات العمرانية.