افتتاح قصر الأمير يوسف كمال في نجع حمادي بعد ترميمه

تشهد محافظة قنا، اليوم، افتتاح قصر الأمير يوسف كمال بمدينة نجع حمادي بعد انتهاء أعمال الترميم التي شهدها القصر مؤخرًا، والذي تفتتحه وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وتجري وزيرة التخطيط جولة بالمحافظة، وتشارك في ندوة توعوية حول "ريادة الأعمال والتنمية المستدامة" بجامعة جنوب الوادي بنجع حمادي والمنعقدة في ضوء حملات التوعية بأهمية ريادة الأعمال التي أطلقها مسبقًا مشروع "رواد 2030".

كما تفتتح قصر الأمير يوسف كمال وتلتقي عددًا من أعضاء مجلس النواب للوقوف علي متطلبات أهل المحافظة، إلى جانب زيارة دير الأنبا بضابا لتختتم زيارتها للمحافظة بتفقد مشروع المجمع الصناعي بمنطقة "هو".