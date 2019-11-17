قال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني، إن قوات الأمن تمارس ضبط النفس حتى الآن مع المحتجين، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأضاف رحمانى، أن "قوات الأمن ستتحرك لأن استعادة الهدوء أولوية".

وقبل قليل، أعلنت مصادر إيرانية معارضة، مقتل 4 متظاهرين، في مدينة بهبهان جنوب غربي البلاد، لينضموا إلى أكثر من 20 قتيلًا سقطوا في يومين من الاحتجاجات الإيرانية، بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

واندلعت مظاهرات، أمس الجمعة، بإيران بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين بنسبة 50% لأول 60 لتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر و300% لكل ليتر إضافي كل شهر.

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران قد عقد، في وقت سابق اليوم السبت، اجتماعا طارئا لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية، بحضور رؤساء السلطات الثلاث.