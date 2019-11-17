مايا مرسي تشيد بتقرير مصر عن حقوق الإنسان بجنيف: رؤيتنا واضحة المعالم

أشادت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بالتقرير الذي عرضته مصر في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، حيث قامت الدولة المصرية ممثلة في وزير شؤون مجلس النواب، بعرض حقائق وأرقام وتحديات سياسية واقتصادية، وخاصة ملف الإرهاب والإصلاح الاقتصادي الذي حدث في مصر.

وأضافت "مرسي"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن تقرير مصر شمل حق الـ 100 مليون مصري في الصحة والتعليم والأمن والأمان وتم عرض ذلك في المحفل الدولي بالإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الشأن، أما من يعرض بيانا مرسلا دون سرد حقائق لا يعتبرها المجتمع الدولي قضية بل يعتبرها "كلاما مرسلا".

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أن هناك دولا عديدة أشادت بتقرير مصر في ملف حقوق الإنسان، وهذه المرة هي الأكثر التي حصلت مصر فيها على إشادات إيجابية من معظم الدول المشاركة سواء الإشادة بالإصلاح الاقتصادي والنهوض بملف المرأة المصرية والحماية من الفقر، وضمان حقوق الإنسان في الملفات الاجتماعية والثقافية والمدنية.

وأوضحت أن التقرير جاء بعد سنوات من عمل حكومي واضح المعالم فيه رؤية واضحة للتحرك ويتضمن أهدافا تنموية، حيث إن كثيرا من دول العالم أشادوا بحقوق الطفل في مصر، وأصبحت مصر على الطريق الصحيح ولها رؤية واضحة الأهداف، سواء في ملف مكافحة الإرهاب أو قانون التظاهر أو قانون المجلس القومي للمرأة أو النظر للجمعيات المدنية، والتأمين الصحي الشامل، الذي يحمي حق الـ 100 مليون مصري في العلاج.

وعن تصريحات المقررة الأممية بشأن وفاة محمد مرسي العياط، قالت: "هي عبارة عن مراسلات وأعطت الأمم المتحدة مصر 60 يوما للرد على تقرير المقررة ولكن قبل الانتهاء من المدة قامت المقررة بالظهور إعلاميا وتحدثت في هذا الملف وهذا اختراق منها للنصوص ومبادئ وآليات العمل في الأمم المتحدة، ولم تتعامل مع ملفها باحترافية".

وواصلت رئيس "القومي للمرأة" قائلة: "ما حدث لا يزيد عن كونه فرقعة إعلامية".