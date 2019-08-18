قدمت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة سابقًا، واجب العزاء إلى أسرة الراحل كريم مدحت إسماعيل، حفيد الموسيقار الراحل سيد مكاوي، حيث بدأ العزاء في تمام السادسة والنصف مساءً بمسجد عمر مكرم.

وكان العزاء قد شهد حضور المغنية أنوشكا من جانب الوسط الفني في ظل غياب باقي النجوم حتى هذه اللحظة، بالإضافة لحضور ما يزيد عن 500 شخص تقريبا.

ويُقام عزاء كريم مدحت إسماعيل، حفيد الموسيقار الراحل سيد مكاوي، وابن السفيرة إيناس مكاوي، مساء اليوم، بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير.

وتوفي الفقيد الثلاثاء الماضي، وكتبت أميرة، ابنة الموسيقار سيد مكاوي، نعيًا لابن شقيقتها إيناس، عبر صفحتها على "فيس بوك"، "سبقنا جميعًا إلى دار الحق وصحبه جده، كريم مدحت منير ابن شقيقتي إيناس، الدوام والبقاء لله وحده".