مساعد وزير الخارجية الأسبق: ألمانيا شريك بالغ الأهمية لمصر وأفريقيا

قال السفير محمد منيسي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس السيسي، توجه لحضور اجتماعات "قمة العشرين" بألمانيا، بصفتي رئيس جمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقي.

وقال "منيسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين والإعلامية مها بهنساوي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة ten الفضائية، إن السيسي لا يغادر مصر إلا إذا كان هناك فائدة كبيرة لها وللقارة الأفريقية، حيث إن أفريقيا تعد أرض خصبة لأي استثمار.

وتابع، أن أفريقيا تفتقد للعديد من الاستثمارات في المجالات المختلفة، مستكملًا أن ألمانيا أصبحت شريكا بالغا الأهمية لمصر وأفريقيا في عهد الرئيس السيسي.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه في خلال نهاية اللقاءات التي ستجمع الرئيس السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، سيتم عقد توقيع لاتفاقية تعاون بين البلدين في عدد من المجالات.

وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الألمانية برلين، اليوم، للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا، حسبما أفاد التلفزيون المصري في نبأ عاجل له قبل قليل.

وتتضمن زيارة السيسي لألمانيا نشاطا مكثفا على الصعيد الثنائي، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتهدف اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا إلى دعم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة.