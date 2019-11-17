علق مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد على التقرير الرسمي الصادر عن الهيئة الخاصة بحوافز ومكافآت جميع العاملين بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة وهم سائقي القطارات والكمسارية وخفراء المزلقانات ومراقبي تشغيل القطارات وعمال التحويلات ونظار المحطات والسعاه وعمال البوفيه.

وقال المصدر إنّ المتوسط الشهري لمفردات راتب شاغلي الدرجات الفنية وهم حاملي الدبلومات الفنية الصناعية بما فيهم سائقي القطارات والكمسارية ونظار المحطات ومراقبي الأبراج وحركة تشغيل القطارات والفنيين الحاصلين على دبلومات فنية صناعية بعد استقطاع التأمينات كالتالي: أقدم شاغل 15.323 ألف جنيه للدرجة الأولى و13.651 ألف جنيه للدرجة الثانية و11.013 ألف جنيه للدرجة الثالثة و9.418 ألف جنيه للدرجة الرابعة، وأحدث شاغل 4.494 ألف جنيه للدرجة الأولى و3.825 ألف جنيه للدرجة الثانية و3.262 ألف جنيه للدرجة الثالثة و2.723 ألف جنيه للدرجة الرابعة.

وأوضح المصدر أنّ التقرير تضمن المتوسط الشهري لشاغلي الدرجات الحرفية من غير حاملي المؤهلات، وهم سائقي القطارات الكمسارية وخفراء المزلقانات ونظّار المحطات ومراقبي الأبراج وحركة تشغيل القطارات غير الحاصلين على مؤهلات، وإجمالي راتب أقدم شاغل للدرجة الأولى 10.596 ألف جنيه والدرجة الثانية 9.919 ألف جنيه والدرجة الثالثة 9.098 ألف جنيه والدرجة الرابعة 8.612 ألف جنيه والدرجة الخامسة 8.214 ألف جنيه والدرجة السادسة 6.193 ألف جنيه، وأحدث شاغل إجمالي راتبه بعد استقطاع التأمينات 4.585 ألف جنيه للدرجة الأولى و4.132 ألف جنيه للدرجة الثانية و3.821 ألف جنيه للدرجة الثالثة و3.688 ألف جنيه للدرجة الرابعة و3.575 ألف جنيه للدرجة الخامسة و4.313 ألف جنيه للدرجة السادسة.

ولفت إلى أنّ إجمالي المتوسط الشهري لمفردات راتب شاغلي الدرجات المكتبة من حاملي الدبلومات الفنية التجارية، يتراوح بين 12.052 ألف جنيه و7.884 ألف جنيه لأقدم الشاغلين من الدرجة الأولى للدرجة الرابعة، وبين 4.518 ألف جنيه و2.611 ألف جنيه لأحدث الشاغلين، فيما تراوح المتوسط الشهري لمفردات شاغلي درجات الخدمات المعاونة السعاة وعمالة البوفيه، وهم من غير حاملي المؤهلات بين 8.628 ألف جنيه و5.220 ألف جنيه لأقدم الشاغلين من الدرجة الأولى للدرجة السادسة وبين 3.706 ألف جنيه و2.983 ألف جنيه لأحدث الشاغلين.