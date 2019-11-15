"السكة الحديد" تتعاقد مع شركة أمريكية على توريد وصيانة جرارات القطارات

وقعت هيئة السكك الحديدية وشركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكية "PRL"، عقود تصنيع وتوريد 50 جرارا جديدا، وتحديث 50 جرارا من الأسطول الحالي وعمل عمرة جسيمة لـ41 جرارا من الأسطول الحالي، بالاضافة إلى عقد صيانة طويل الأجل لمدة 15 عاما خاص بـ141 جرارا.

وقع العقود المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، وعن شركة PRL رمزى العماد نائب رئيس الشركة.

وقالت وزارة النقل، في بيان اليوم، إن إجمالي قيمة الصفقة تبلغ 466.3 مليون دولار وإن هيئة السكك الحديدية ستقوم بتدبير تكلفة العمرة الجسيمة لـ41 جرارا، التي تقدر بـ27 مليون دولار من مواردها الذاتية، وأن العقد يتضمن الانتهاء من العمرة الجسيمة لـ41 جرارا قبل 30/6/2020، والانتهاء من توريد 50 جرارا جديدا خلال 22 شهرا، وتحديث 50 جرارا آخر من الأسطول الحالي خلال 30 شهرا من تاريخ تفعيل العقد، كما يتضمن عقد صيانة لمدة 15 سنة وهو شرط أساسي في جميع التعاقدات الحالية لهيئة السكك الحديدية.

وأضافت أن هذا التعاقد يدخل ضمن خطة الوزارة لدعم الأسطول الحالي من الجرارات للسكة الحديد، بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية، لافتا إلى أن تدعيم منظومة الجر بالسكك الحديدية يساهم أيضا في زيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكة الحديدية، بما يقلل من الأعباء على الطرق ويساهم في زيادة موارد السكة الحديد بما يعود إيجابيا على الخدمة المقدمة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بهذا التعاقد تكون قد تعاقدت على 260 جرارا جديدا وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارا من الأسطول الحالي، بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، إضافة إلى الصيانة الدورية للأسطول الحالي من الجرارات بورش السكة الحديد، مشيرا إلى أن الوزارة تسير وفق خطة محددة، فيما يخص جرارات السكك الحديدية، حيث يتمثل ذلك في التعاقد على شراء جرارات جديدة وصيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة، وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات، بما يعود إيجابيا على الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.