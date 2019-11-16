ما تيجي نخرج.. حفل المولد بـ"مسرح الجمهورية" وأسياد الزار على "الضمة"

"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

- عرض خداع بصري مع الساحر عمرو خالد المعترف به من قبل الجمعية الدولية للسحرة، بمركز درب 1718 الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 75 جنيهًا.

- حفل فرقة "مزيك" في "رووم آرت سبيس" جاردن سيتي الساعة 8:30 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.

- أوركسترا أوبرا القاهرة تقدم مجموعة مختارة من المسرحيات الغنائية في معهد الموسيقى العربية الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 45 جنيهًا.

- حفل أسياد الزار على مسرح الضمة الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- مسرح الساقية للعرائس يقدم عبد الحليم حافظ بقاعة الحكمة الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 37 جنيهًا.

- حفل المولد النبوي الشريف على مسرح الجمهورية الساعة 7:30 مساءً، وسعر التذاكر 60 و85 جنيهًا.