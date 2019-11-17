لقى مصري مصرعه وأُصيب 4 آخرون، فيما نجا رجلا نجدة، في حادثين مروريين يفصل بينهما دقائق على أحد الطرق السريعة بالكويت، وتلقت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى دفع رباعي على طريق الملك فهد بالكويت العاصمة.

وتبين من الفحص اصطدام السيارة النصف نقل بالسيارة الأخرى، التي كانت تقل عمالًا مصريين؛ ما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة 4 آخرين، وفي أثناء قيام رجلي أمن من دورية النجدة الكويتية بمعاينة الحادث، فوجئا بشاحنة كبيرة تصطدم بسيارة الدورية بشكل عنيف من الخلف؛ ما أدى إلى تهشم خلفية السيارة بشكل كامل دون أي إصابات بشرية، وجرى احتجاز قائد الشاحنة وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.