سعفان يبحث مع السفير السعودي تسهيل عمل شركات إلحاق العمالة المصرية

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية في مصر؛ للتباحث بشأن أهم المعوقات التي تواجه شركات إلحاق العمالة المصرية، والعمل على حلها وتذليلها، بحضور القنصل السعودي محمد ناصر السبيعي.

وأكد الوزير عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، باعتبار أن مصر والسعودية وطن واحد وشعب واحد على مر العصور، لا يوجد أي فرق بين أي مواطن مصري وأي مواطن سعودي.

وأشاد سعفان بمدى التعاون الكبير والمثمر بين وزارة القوى العاملة والسفارة السعودية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل دائمًا على تذليل كل الأمور في العمل المشترك مع السفارة السعودية.

وجرى تبادل الرؤى فيما يتعلق بالموضوعات المشتركة التي تخص العمل والعمال.