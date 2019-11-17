أعلن وزير العدل في زيمبابوي زيامبى زيامبي، أن حكومة بلاده تؤيد الدعوات المطالبة بإعداد قانون لمعاقبة الأشخاص الذين يؤيدون تحركات حكومات أجنبية ضد زيمبابوي، موضحا في لقاء مع نواب برلمان بلاده اليوم أن قدرة الدولة على التعامل في منظومة النظام الدولي تعرضت لخطر كبير بسبب العقوبات التي تفرضها قوى غربية على هراري.

وأضاف: "نؤيد الدعوات التي تطالب باعتقال الأشخاص المؤيدين لفرض عقوبات على البلاد، أن رجال الأعمال لا يمكنهم إجراء تعاملات تجارية دوليا، ونتلقى الكثير من الأسئلة عن الموعد الذي يمكنهم فيه إجراء تعاملات هناك وعن موعد السماح بتحويل أموال من زيمبابوي لإجراء مثل هذه التعاملات".

وأكد: "أعتقد أنه يتعين علينا البدء في العمل لإعداد قانون يضمن محاكمة أولئك الأشخاص غير الوطنيين الذين يتسببون في تعرض المواطنين للمعاناة".