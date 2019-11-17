استسلم 72 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان لقوات الأمن في إقليم "نانجارهار" شرق البلاد، وقال رئيس حي آشين، عشق الله السادات، في تصريح أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم، إن 69 من مقاتلي داعش سلموا أنفسهم للقوات الأفغانية مع 76 امرأة و96 طفلا في منطقتنا، كما استسلم 3 من مقاتلي داعش للقوات الأفغانية في منطقة حسكة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت حكومة إقليم نانجارهار، في بيان، أن مقاتلي "داعش" سلموا العديد من الأسلحة للقوات الأفغانية، معربة عن توقعها باستسلام المزيد من مقاتلي داعش خلال الأيام المقبلة.

كانت وزارة الدفاع الأفغانية، أعلنت استسلام ما لايقل عن 615 مسلحًا ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي مع عائلاتهم، أمس، في إقليم "ننجرهار" شرق أفغانستان، وقالت في بيان بثته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن نحو 18 مسلحا من "داعش" استسلموا مؤخرا للقوات الأفغانية في "ننجرهار" مع أفراد عائلاتهم البالغ عددهم 24 سيدة و31 طفلا.