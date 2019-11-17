تألق الفنان اللبناني العالمي سامي كلارك، في تقديم حفل تاريخي بختام معرض الأنيمي، ضمن فعاليات الموسم الترفيهي بالرياض، بصحبة "أشيرو ميزوكي" و"إيساو ساساكي" المغنيين اليابانيين الأصليين لأغاني جراندايزر ومازنجر، للمرة الأولى من نوعها، وبمشاركة أوركسترا كروماتيك بقيادة المايسترو سيف اليزل.

قدّم كلارك وصلة من الأغاني التي أشتهر بها، وعاشت في وجدان جيل بأكمله، ومنها تترات مسلسلات "جراندايزر" و"مازنجر" و"جزيرة الكنز" و "جونكر".

واستطاعت أوركسترا كروماتيك أن تقدم توزيعا مختلفا لأغنيات مسلسلات الانيميشن الشهيرة، في تعاون هو الأول من نوعه بين الأوركسترا المصرية والفنانين العالميين، حيث عرفت أوركسترا كروماتيك بقيادة المايسترو الدكتور سيف اليزل بقدرتها على التلون في تقديم جميع الأغنيات سواء الكلاسيكية أو الحديثة والمزج بينهما بتوزيع مختلف.

حضر الحفل الآلاف من المشاهدين، معظمهم من فئة الشباب، وتفاعلوا مع الأغنيات ولا سيما عندما قدم كلارك أغاني " مازنجر وجراندايزر" مناصفة بينه وبين المطربين اليابانيين الأصليين لهما، حيث ردد الحضور أغاني المسلسلات الشهيرة وسط جو مبهج، بعد استرجاعهم لذكريات الطفولة.

وذكرت صفحة تويتر الرسمية لمعرض الأنيمي السعودي أن الفنان سامي كلارك بإحيائه الحفل في الرياض يعيد الجمهور إلى الزمن الجميل، هذا الجمهور الذى يغنى معه تلقائيا بكل حب ومتعة، في أجواء خيالية تبقى في الذاكرة.

يذكر أن معرض الأنيمي السعودي هو أكبر حدث للأنيمي في الشرق الأوسط، والذى بدأت فعالياته من الخميس 14 نوفمبر وحتى السبت 16 نوفمبر، بتواجد 70 شخصية أنيمي من أكبر الاستديوهات العالمية، إضافةً إلى متجرٍ لبيع المنتجات الخاصة بالأنيمي للزوار.