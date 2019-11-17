عاجل.. تسمم 6 طالبات بجامعة بني سويف بسبب وجبة فول.. وضبط صاحب المطعم

أصيبت 6 طالبات بالفرقة الثانية في كلية الآداب بجامعة بني سويف، اليوم الأحد، باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة فول.

جرى نقل الطلاب إلى مستشفى بني سويف الجامعي، تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفى.

وكان اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من مدير إدارة النجدة بوصول 6 طالبات بالفرقة الثانية بكلية الآداب بجامعة بني سويف إلى مستشفى بني سويف الجامعي، مصابين بأعراض تسمم.

وأجرى فريق من الأطباء بالمستشفى غسيل "معدة"، للمصابات، وتبين شراء الطالبات "ساندوتشات" فول و"طعمية" من أحد المطاعم بمدينة بني سويف.

وعقب ذلك انتقلت قوة من مباحث التموين إلى المطعم، وألقت القبض على صاحبه ويدعى "م . ع . ا" 44 عاما، وجرى سحب عينات من الفول والطعمية، وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة لتحليلها.