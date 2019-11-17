قررت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، تأجيل مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المغالاة في تقدير مقابل حق الانتفاع للأملاك ذات الصلة بالموارد المائية والري وازدواجية التحصيل في بعض المناطق، وذلك لحين حضور مسؤولي الأملاك بوزارة الري والضرائب العقارية بوزارة المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاحد، برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل المجلس، الذي شارك في الاجتماع، وتضمنت طلبات الإحاطة أسباب مغالاة وزارة الموارد المائية والري في تقدير مقابل حق الانتفاع للأملاك ذات الصلة بالموارد المائية والري وازدواجية التحصيل في بعض المناطق.

وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب رائف تمراز، بشأن المغالاة في تقدير أسعار تقنين الأراضي الزراعية والسكنية في مراكز شمال محافظة الشرقية.

وانتقد سليمان وهدان، وكيل المجلس المغالاه في تقييم حق الانتفاع لسعر الاراضى التابعة لوزارة الري من 12 إلى 120 جنيها بزيادة 10 أضعاف السعر السابق.

وشدد هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، على ضرورة التزام المسؤولين بحضور اجتماعات اللجنة، لمناقشة مشكلات المواطنين.

وقال إن اللجنة لن تسمح بأي تقصير أو تقاعس مسؤول حكومي عن حضور اجتماعاتها مجددا.