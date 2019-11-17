أعرب المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم، عن أمله في أن يؤدي قرار وزيري الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونج-دو، والأمريكي مارك إسبر بتأجيل المناورات الجوية المشتركة إلى استئناف المفاوضات النووية المتوقفة على مستوى العمل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وتحقيق تقدم حقيقي نحو التفكيك النووي الكوري الشمالي وإجراءات إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال مسؤول في المكتب الرئاسي للصحفيين، ردا على أسئلة حول موقف المكتب الرئاسي من هذا القرار المفاجئ، حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية: "لقد أجريت المشاورات الوثيقة بين البلدين لتحقيق تقدم حقيقي في سير التفكيك النووي في كوريا الشمالية مع الاحتفاظ بزخم الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة"، موضحا أن الهدف النهائي هو التوجه إلى طريق يؤدي إلى تفعيل إجراءات السلام في شبه الجزيرة الكورية وتفكيك السلاح النووي في كوريا الشمالية، ونحن الآن نسير على هذا الطريق، كما أن المكتب الرئاسي يتابع التطورات بحذر.

كان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أعلن في وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستؤجلان مناوراتهما الجوية المشتركة بهدف تشجيع الحوار الدبلوماسي مع كوريا الشمالية.