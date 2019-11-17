وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، علي بيان رئيس مجلس الوزراء، الذي ألقاه أمام البرلمان، يوم 8/10/2019.

وأكد "أبو شقة"، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن توصيات اللجنة بشأن البيان الحكومي، تضمنت ضرورة الانتهاء من إعداد القوانين المهمة وتقديمها للمجلس، والتى تمثل استحقاقات دستورية.

وأشار، إلى أن من بينها: قانون مجلس الشيوخ والنواب، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الكسب غير المشروع، قانون الاتجار في البشر، وجميع التشريعات ذات الصلة بالاستحقاقات الدستورية.